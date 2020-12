De Rome à Sydney, un Noël à l’heure du confinement (photos)

Le coronavirus a fait plus de 1,7 million de morts sur les cinq continents, et les foyers de contamination qui continuent d’apparaître rappellent qu’en dépit de l’arrivée des premiers vaccins, la vie ne retrouvera pas de sitôt son cours normal.

L’Australie, qui a parfois été cette année citée en exemple de bonne gestion sanitaire, est aujourd’hui confrontée à un regain de cas dans le nord de Sydney, une ville dont les habitants ne sont autorisés à inviter chez eux que dix adultes. Et seulement cinq s’ils vivent dans « l’épicentre » du foyer de contamination.

Jimmy Arslan, qui possède deux cafés dans les quartiers les plus touchés, a observé une chute de 75 % de son chiffre d’affaires. Et il ne pourra pas compter pour se remonter le moral sur la présence de sa famille : celle-ci vit à Canberra et n’a donc pas été autorisée à faire le déplacement pour Noël.