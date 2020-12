Karim Belhocine avant Antwerp-Charleroi: «Se focaliser sur nous-mêmes»

Une semaine après leur succès acquis à la dernière minute contre Anderlecht (1-0), les Zèbres clôtureront leur année civile par un délicat déplacement au Bosuil ce dimanche. L’occasion sera belle de prendre des distances confortables avec les Anversois au classement, ces derniers pointant actuellement à cinq unités.

« Depuis quelques semaines, on essaye de se focaliser avant tout sur nous et sur le match proprement dit », calmait ce vendredi Karim Belhocine. « On doit penser aux ingrédients qu’on doit mettre pour faire un bon match. Les comptes, on ne doit pas les faire maintenant, et je serais même incapable de dire à quel nombre de points se situe l’Antwerp. »

Par contre, le coach carolo sait que son groupe accueillera avec joie la petite trêve hivernale qui suivra la rencontre de dimanche. « Elle est toujours la bienvenue car les joueurs ont beaucoup donné, surtout cette année. Mais elle sera courte et janvier sera infernal pour certaines équipes. Mais je n’aime pas parler de tout ça avant ce dimanche. »