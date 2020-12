Coronavirus: pas de Wouter Vrancken sur le banc de Malines face à Mouscron

Tom Caluwé, le directeur sportif, Frank Lagast, le directeur général et Yves Cloots, le manager des ressources humaines, sont aussi toujours positifs au virus.

Wouter Vrancken a déjà manqué les deux derniers rencontres du FC Malines, l’une perdue le 17 décembre face au Club de Bruges (0-3) et l’autre gagnée ensuite trois jours plus tard à Oud-Heverlee Louvain (1-2).

Côté joueur, Siemen Voet est toujours en quarantaine et ne sera pas là non plus contre Mouscron. Il est le seul du noyau à être encore positif au Covid-19.