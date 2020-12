Un doigt d’honneur pour célébrer Noël, des anecdotes étonnantes liées au coronavirus...: Zlatan Ibrahimovic se lâche!

« Quand cela m’est arrivé, j’étais assez calme, presque intrigué au début. Je voulais voir ce qu’était ce Covid. Il a frappé le monde entier, une grande tragédie. Et puis, il est venu à moi. J’étais chez moi à attendre, à voir ce qui allait se passer », explique-t-il.

Avant de conclure : « À un moment donné, je parlais à la maison et je donnais des noms aux murs. Cela devenait mental. Vous vous regardez et imaginez tous les maux, même ceux que vous n’avez pas. Vous avez une douleur pour ce que vous ressentez, et pour ce que vous pensez ressentir ».