Vendée Globe: l’incroyable cadeau de Noël de ce skipper en pleine mer (vidéo)

Charlie Dalin (Apivia) a repris la tête ce vendredi du Vendée Globe et devance désormais Yannick Bestaven (Maître Coq IV) d’un peu moins de 23 milles nautiques, soit environ 42 km. Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) complète le podium selon le pointage à 12h.

Jean Le Cam (Yes we Cam !) se maintient 4e et devance dorénavant un groupe de cinq bateaux qui se tiennent en une trentaine de milles. C’est Damien Seguin (Groupe Apicil) qui est 5e. En parlant de ce skipper, il a vécu des moments formidables. Et il les a partagés sur ses réseaux sociaux…

« Je viens de recevoir mon cadeau de Noël. UN TRUC DE FOU ! Je vous le partage ! 2 rorquals à moins de 20 mètres du bateau qui m’ont accompagné pendant 5 minutes… Magique », a-t-il rédigé.