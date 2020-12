Un Belge de 9 ans rapatrié de Syrie sans sa mère

Ce dossier de rapatriement, unique et délicat, a été piloté par la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, avec plusieurs autres acteurs, dont Child Focus. « Je suis très contente qu’il soit de retour sain et sauf », se réjouit la directrice, Heidi De Pauw. « C’était un moment très émouvant pour moi, lorsque nous l’avions rencontré dans le camp de Syrie il y a plus de deux semaines. Je ne m’attendais pas à cette demande de rapatriement spontanée, par sa maman et par lui-même. Ce garçon a vécu pendant six ans dans un pays en guerre et dans des camps où ses droits ne sont pas respectés. C’est la fin – heureuse – d’un rapt parental, la fin de six ans d’incertitudes pour lui et sa famille, grâce au travail de fond des Affaires étrangères. J’espère que ce n’est que le début de plusieurs rapatriements. »

