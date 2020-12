Standard: Jackson Muleka devrait être de retour dans le onze de base contre Saint-Trond

Si Mehdi Carcela effectuera son grand retour dans le onze de base, ce sera le cas aussi de Jackson Muleka, qu’on n’avait plus à l’œuvre depuis le 25 octobre à… Saint-Trond. « Le récupérer en bonne forme peut donner une nouvelle dynamique à l’attaque », dit Montanier, qui ne veut pas mettre trop de pression sur les épaules de son attaquant congolais. « Il est jeune et n’a jamais encore joué en Europe. Et bientôt, il va découvrir la neige. Il ne sera pas Zorro, c’est une arme de plus… »