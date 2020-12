Thomas Tuchel remercié par le PSG: le coût du licenciement s’élèverait à 7 millions d’euros

Selon les médias français se basant sur des sources internes au club francilien, la concomitance de ce licenciement avec une interview accordée à une chaîne allemande (où Thomas Tuchel disait notamment qu’être entraîneur du PSG relevait parfois plus de la politique que du sportif) est une pure coïncidence. La décision d’actionner le couperet aurait été prise après la défaite le 13 décembre dernier contre l’Olympique Lyonnais, qui avait repoussé les Parisiens à la 3e place du classement.

Même Kylian Mbappé s’est fendu d’un message d’adieu sur son compte Instagram: «C’est malheureusement la loi du football. Mais personne n’oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne de l’histoire du club et je vous dis merci coach.»

En guise de «cadeau de Noël», les indemnités de licenciement du staff parisien (qui compte, outre Thomas Tuchel, l’analyste vidéo Benjamin Weber et les adjoints Zsolt Löw et Arno Michels) s’élèveraient aux alentours des 7 millions d’euros alors que le salaire du coach allemand s’élevait à 700.000 euros par mois.

Est-ce cette question des indemnités qui retarde l’officialisation? Même si Thomas Tuchel a mené le PSG en finale de la Ligue des champions, ce départ anticipé est loin d’être une surprise malgré le timing délicat. La relation compliquée avec le directeur sportif Leonardo, conjuguée à une incapacité à donner un style de jeu durable à l’équipe (mais qui y est réellement parvenu depuis le début de l’ère QSI au Parc des Princes?) depuis 2018, a pesé lourd dans la balance en plus des résultats inégaux cette saison malgré les nombreuses blessures cette saison en guise de circonstances atténuantes.

Pour assurer la succession de Thomas Tuchel, un nom fait l’unanimité (de manière tout aussi officieuse que le C4 du coach allemand): celui de l’Argentin Mauricio Pochettino, sans club depuis un an après son départ de Tottenham et ancien défenseur du club parisien entre 2001 et 2003. Il est impossible de savoir pour l’instant si le mercato hivernal du PSG se limitera aux va-et-vient au niveau du staff…