Anderlecht affrontera le Beerschot sans Amir Murillo, déjà rentré au Panama

Parmi les absents bruxellois : Amir Murillo et Kristian Arnstad, déjà retournés dans leur pays depuis quelques jours, en concertation avec l’ensemble du groupe. Le premier a reçu l’autorisation de rentrer au Panama après être resté un an sans voir sa famille. Le second, mineur, a retrouvé ses parents en Norvège. Murillo et Arnstad louperont donc le rendez-vous contre les Rats anversois. On soulignera que le Panaméen est le seul Anderlechtois à avoir joué l’intégralité des dix-huit matches depuis le début du championnat. À leur retour en Belgique, les deux joueurs devront observer une quarantaine de 7 jours, mais ils devraient être prêts pour la reprise en janvier.