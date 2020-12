Sophie Wilmès à propos de l’enfant rapatrié sans sa mère de Syrie en Belgique: «Un nouveau départ»

Le jeune garçon a son papa qui vit en Belgique. Un homme de 29 ans dont l’unique enfant lui a été enlevé il y a six ans, lorsque son ex-compagne est partie avec leur fils en Syrie, sans son accord. Au retour du garçon de 9 ans en Belgique, ce vendredi, l’enfant doit être pris en charge par les services sociaux. C’est à un juge de la jeunesse qu’il reviendra, plus tard, de décider qui en aura la garde.

Ce dossier de rapatriement, unique et délicat, a été piloté par la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, avec plusieurs autres acteurs, dont Child Focus. Cette dernière a brièvement réagi : « L’enfant est en bonne santé, malgré les circonstances et est désormais hors de danger. Je souhaite remercier tous mes collègues du gouvernement, les services belges ainsi que des autorités locales dans le Nord-Est de la Syrie et le Gouvernement Régional du Kurdistan de l’Iraq qui ont permis à cette opération de se dérouler avec succès. C’est un soulagement car ce retour dans notre pays est synonyme de nouveau départ pour ce jeune garçon. »