Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Thomas Meunier…: les Diables rouges ont passé un Noël féerique

Chez les De Bruyne, c’était le premier réveillon avec Suri, leur petite fille née en septembre et venue rejoindre leurs deux petits garçons, Mason Milian (5 ans en mars) et Rome (2 ans). Le couple Kevin et Michele a posté une jolie photo de famille à cinq à côté du sapin. Avec pyjamas assortis pour les petits garçons.

Séparé de leur maman depuis 2017, le gardien Thibaut Courtois a passé le réveillon avec son fils et sa fille, Adriana (5 ans) et Nicolàs (2 ans), et ses trois chiens. Le tout immortalisé par une jolie photo, avec vêtements coordonnés pour les enfants et nœuds papillon assortis pour les toutous !