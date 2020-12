Erika Vlieghe: «Certains me souhaitent la mort parce que je dis la vérité»

Erika Vlieghe confie avoir traversé des moments compliqués. Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, l’infectiologue affirme avoir reçu des messages extrêmement violents à cause de certaines déclarations.

Elle a ainsi été la cible d’un déferlement de haine après avoir affirmé que l’horeca ne pourrait rouvrir prochainement, certains lui souhaitant de « démissionner et de mettre fin à ses jours. » Un autre lui a affirmé qu’il espérait qu’elle contracte le coronavirus et qu’elle en décède.

« Certains me souhaitent la mort parce que je dis la vérité, a assuré Erika Vlieghe. Cela me touche vraiment. » « Je sais que beaucoup de gens ont des difficultés, mais après tout, je ne fais que dire la vérité, a-t-elle poursuivi. Me faire taire ? Personne ne le peut. »