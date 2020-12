Yves Van Laethem: «Les chiffres vont dans le sens que l’on espérait»

Les chiffres de nouvelles contaminations et hospitalisations sont à la baisse. Une bonne nouvelle à laquelle Yves Van Laethem a réagi dans les colonnes de Sudinfo.

« Les chiffres vont dans le sens que l’on espérait, explique le porte-parole du centre de crise coronavirus. Si ça se poursuit, ça va dans le sens du pari que l’on a fait lors du dernier Comité de concertation, de juste resserrer les boulons, sans rien relâcher. »

Le virologue met toutefois en garde. Une période cruciale attend la Belgique entre le 5 et le 15 janvier, car on y enregistrera le retour des vacances, les possibles effets des réveillons et le retour au travail.