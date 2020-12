Coronavirus: Dendoncker et ses coéquipiers de Wolverhampton interdits de faire leurs courses pour limiter les risques

Leander Dendoncker et ses coéquipiers des Wolves, ainsi que leur famille, sont interdits de courses dans les magasins par leur club de Wolverhampton pour réduire les risques de contracter le coronavirus, a indiqué le club de Premier League samedi.

Les chiffres de l’épidémie sont repartis à la hausse en Angleterre et, hormis Liverpool et Everton devant une assistance limitée, les clubs de Premier League rejouent à huis clos. Les joueurs continuent à être testés deux fois par semaine.

« Il s’agit de nous protéger », a confié l’entraîneur de Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, à la BBC. « Depuis le début de la pandémie, notre personnel de cuisine a confectionné des boîtes pour permettre de préparer des plats. Au plus fort de la pandémie, tout le monde en recevait à la maison. Quand ça c’est calmé, chacun a pu aller faire ses courses. Mais maintenant, avec aussi la nouvelle souche du virus qui est apparue, nous avons repris le système. Les joueurs et leur famille ne peuvent plus aller faire leurs courses ».