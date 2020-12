Décès de George Blake, célèbre agent double qui espionnait pour les Soviétiques

« Aujourd’hui, le légendaire officier du renseignement (…) George Blake, n’est plus. Il aimait sincèrement notre pays, admirait l’exploit de notre peuple au cours de la Deuxième guerre mondiale », a déclaré à l’agence publique TASS le porte-parole des services de renseignements extérieurs russes (SVR), Sergueï Ivanov.

Célébré comme héros à Moscou

Il a fourni les noms de centaines d’agents au KGB et révélé l’existence d’un tunnel secret à Berlin-Est utilisé pour espionner les Soviétiques. Dénoncé par un agent double polonais, il est condamné en 1961 à 42 ans de réclusion en Grande-Bretagne. Il parvient à s’échapper de prison cinq ans plus tard à l’aide d’une échelle en corde et de ses camarades de cellule.