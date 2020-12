Météo: de 15 à 20 centimètres attendus par endroits

Dimanche, une perturbation active, associée à une dépression de tempête au nord de l’Écosse, traversera la Belgique à partir de l’ouest. Le ciel sera donc couvert avec des précipitations abondantes. Celles-ci seront sous forme de pluie en plaine et sur le centre du pays, alors qu’en Ardenne (probablement au-dessus de 300-400m d’altitude), il s’agira de chutes de neige. Sur le versant sud du relief ardennais, une accumulation de 15 à 20 centimètres ne sera pas exclue et des congères pourraient aussi se former.

Les maxima seront compris entre 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l’Ardenne et 7 ou 8 degrés en bord de mer. Le vent de sud à sud-ouest sera généralement fort, voire localement très fort, avec des rafales entre 80 et 100 km/h. L’après-midi, il diminuera en force sur l’ouest.

Durant la nuit de dimanche à lundi, des précipitations toucheront encore l’est du territoire, alors que le temps deviendra rapidement plus sec sur l’ouest et le centre. Sur les hauteurs de l’Ardenne, des périodes de chutes de neige ou de neige fondante sont annoncées. Les minima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 3 ou 4 degrés en Flandre. Le vent diminuera en intensité à partir de l’ouest, et il reviendra graduellement au secteur sud.