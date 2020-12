Alexander De Croo revient sur la formation du gouvernement fédéral: «La N-VA n’a fait aucun effort»

La formation de l’actuel gouvernement fédéral n’a pas été simple. Dans un entretien accordé à la Libre, Alexander De Croo est revenu sur la dernière ligne droite.

« J’étais convaincu, avec Egbert Lachaert, que la meilleure formule était d’associer le PS et la N-VA, assure-t-il. Mais la N-VA n’a fait aucun effort pour mettre sa vision unilatérale de côté. Et en août dernier nous nous sommes dit : on ne va pas les laisser détruire notre pays. Il y a eu un déclic. Mais la condition n’était pas que je sois Premier ministre. »