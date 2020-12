Le très beau geste de Rafael Nadal pour la Noël: il a distribué 3.000 kg de nourriture pour des familles défavorisées

Rafael Nadal a montré une fois de plus qu’il a le coeur sur la main. En cette fin d’année, le tennisman espagnol a offert 3.000 kg de nourriture à des familles défavorisées de Majorque, son île natale. Ce don a la banque alimentaire de la région, à destination des nourrissons, a été réalisé à travers la fondation éponyme de Nadal, dont le but est d’aider les enfants et les jeunes.

Nadal a partagé sur les réseaux sociaux un message à ces familles pour la Noël. « Cette année 2020 est également spéciale car ma fondation a dix ans », déclare l’Espagnol dans une vidéo. « De nombreux projets que nous avions cette année ont dû être reportés (…) Puissions-nous continuer à nous développer et à grandir pour soutenir les enfants qui pourraient avoir besoin d’une opportunité pour l’avenir. Espérons qu’en 2021, les choses s’amélioreront et que nous pourrons retrouver la vie que nous connaissions tous. »