Météo: appel à la prudence sur les routes en raison de la neige

Des précipitations hivernales (chutes de neige) sont prévues, pour ce soir et cette nuit sur les hauteurs des provinces de Liège et Luxembourg où une accumulation de neige est possible, indique samedi la Cellule d’Action Routière. L’organisation appelle donc les automobilistes à la plus grande prudence sur les routes, en particulier le réseau secondaire.

« Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l’état de leur véhicule, ne pas dépasser les épandeuses », souligne la Cellule d’Action Routière.

Elle ajoute que tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales.