Les Fagnes prises d’assaut ce samedi: la police lance un appel

Des milliers de promeneurs se sont rendus dans les Fagnes ce samedi pour profiter du paysage et des premiers flocons de neige.

D’importants embarras de circulation ont été constatés notamment entre la Baraque Michel et le Signal de Botrange. « En cette période de vacances, alors que beaucoup de familles ont décidé de ne pas partir à l’étranger à cause de la crise sanitaire, nombreux d’entre eux ont choisi notre région pour se balader, se détendre et profiter de la nature », a expliqué Daniel Stoffels, le bourgmestre de Waimes qui a rarement vu une telle affluence dans les Fagnes.