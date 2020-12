Frank Vandenbroucke précise quels secteurs pourront rouvrir en premier lors du déconfinement

Entretien

N’aurait-il pas fallu agir plus vite pour limiter l’ampleur de la deuxième vague ?

Je ne suis pas ici pour refaire l’histoire ni faire de commentaires sur le précédent gouvernement, ce serait trop facile. Mais dès l’installation du nouveau gouvernement, on était convaincu qu’il fallait des mesures nouvelles et les durcir par étapes, et convaincre la population. Et je crois que, jusqu’ici, le pari est réussi.

Il y a eu plus d’hospitalisations que lors de la première vague…

C’est vrai et les gens ont compris, je crois, que la situation était extrêmement pénible dans les hôpitaux et les soins intensifs, et cela les a motivés. On a fait appel à la solidarité et ça a marché.

Le plus grand défi aujourd’hui n’est-ce pas justement l’adhésion aux mesures ?

C’est un défi. Mais une enquête réalisée par Maarten Vansteenkiste et ses collègues (UGent) montre que 75 % des gens (en très grande majorité, ce sont des Flamands qui ont été interrogés) vont suivre les mesures pour les fêtes. Une minorité s’en fout et le reste doute. 75 %, c’est remarquable parce que ne pas voir sa famille, ses petits-enfants, c’est difficile. Et pour les jeunes, c’est extrêmement difficile car c’est l’époque où ils développent un réseau de contacts et d’amitiés. Il faut donc convaincre les gens qui doutent et il y a un argument simple expliqué par le modèle de prévision de Nicolas Franco (UNamur) : si 20 % des Belges invitent quatre personnes au réveillon au lieu de maximum une, il faudra reporter les mesures d’assouplissement de six semaines pour 100 % des Belges. Ceux qui ne jouent pas le jeu se punissent eux-mêmes. Donc, soit on persévère maintenant et on offre une perspective, soit on relâche et ça risque vraiment de créer une troisième vague.

Si on ne relâche pas, on peut espérer un assouplissement quand ?

Je vais vous frustrer : on ne sait pas. On vit dans une incertitude fondamentale. Le virus nous surprend de jour en jour, voyez sa mutation en Grande-Bretagne. Donc il ne faut pas dire aux gens « je sais ce qui va se passer le 15 janvier, le 1er février ou en mars ». La seule solution qui marche pour réduire la circulation du virus, c’est la solidarité. Il faut vivre et gérer cela ensemble. Après les mesures très difficiles imposées fin octobre, on a vu une diminution spectaculaire : on était le plus mauvais élève de l’Europe et même du monde, maintenant on est dans les meilleurs.

Mais les chiffres sont à nouveau moins bons. Ils stagnent…

Il y a des explications. L’effort de télétravail s’est essoufflé. Donc il faut revenir à l’obligation de télétravail, avec des contrôles flash avec toutes les inspections sociales en janvier. Puis il y a eu la réouverture des magasins, c’est un risque limité, mais il y a davantage de contacts, de déplacements. Ensuite, la réouverture des écoles après deux semaines de vacances à la Toussaint a joué, mais il faut essayer de les garder ouvertes. Les modélisateurs avaient prévu une décélération de la diminution, voire un plateau en décembre.

Ce n’est pas le signe d’un manque d’adhésion ?

Pas nécessairement. Il est important que durant ces deux semaines de vacances de Noël, on casse la chaîne de transmission. Mais on n’arrivera jamais à une situation sûre si les mesures de quarantaine et d’isolement ne sont pas suivies. Donc les trois Régions vont développer un cadre législatif et opérationnel pour signaler au niveau local les personnes qui doivent être en quarantaine, qui doivent s’isoler, afin que les bourgmestres puissent organiser un accompagnement (aider les personnes isolées, malades, pour faire leurs courses par exemple), un suivi, et si nécessaire, des contrôles par la police. Il s’agit donc de légiférer pour pouvoir transférer, de façon confidentielle et bien encadrée, dans le respect de la vie privée, les données des call centers (sur les gens ayant été en contact avec une personne contaminée ou les résultats des tests) aux autorités locales. Car ça n’a aucun sens de faire du testing, d’annoncer des mesures de quarantaine, de contrôle aux frontières… si ce n’est pas suivi par les gens. S’il y a maintenant un lockdown au Royaume-Uni, c’est parce qu’un point faible de leur politique a été le manque de suivi de la politique de quarantaine. C’est une leçon importante.

En Belgique aussi, c’est un point faible.

Jusqu’ici, c’est un point faible, oui. C’est pour cela qu’il faut accentuer les efforts décidés sans changer les mesures. Et faire de la quarantaine et de l’isolement une réalité, en aidant les gens, ce qui relève des Communautés et Régions. Ainsi, structurellement, on sera prêt début 2021.

Les experts en santé mentale sont sous-représentés dans les groupes qui conseillent le gouvernement. Pour une meilleure adhésion, n’aurait-il pas fallu les consulter davantage ?

Ça a été fait, et ça l’est toujours aujourd’hui. Je ne dis pas que toutes les mesures étaient parfaites. On a annoncé des mesures difficiles, mais jamais de confinement total qui transforme la société en prison. Là où d’autres pays ont annoncé au dernier moment des mesures ultra-strictes pour le réveillon, chez nous, c’était la stabilité.

Vous avez officialisé un baromètre fin novembre. Si l’on s’y fie, on ne peut espérer aucun assouplissement d’ici la fin janvier…

Les chiffres de ce baromètre sont indicatifs, il n’y a pas d’automatisme. Les décisions seront prises en tenant compte du contexte épidémiologique, économique et social.

Donc le 15 janvier, si le MR revient avec la volonté d’ouvrir les coiffeurs, vous pourriez dire oui ?

On sait à quel point la situation est difficile pour les coiffeurs et les salons d’esthétique. Il faut reconnaître que le coiffeur a aussi un rôle social, notamment pour les personnes âgées isolées. De l’autre côté, les experts nous ont remis un avis étoffé sur la question des métiers de contact. Il stipule que le risque y est plus important que dans les magasins non essentiels (ce qui figure noir sur blanc dans l’analyse des experts que Le Soir a pu lire, NDLR). Mais si la diminution des chiffres est assez robuste pour permettre un assouplissement, les métiers de contact seront dans le premier groupe qui en bénéficiera. C’est un engagement clair que nous prenons au niveau fédéral. Mais « quand », je ne sais pas.

Une analyse de l’Institut néerlandais de santé publique (RIVM) affirme que rouvrir l’horeca dans des conditions très strictes ne générerait pas plus de contaminations que les réunions clandestines au sein des foyers. Vous partagez ?

Ça ne tient pas la route. Il est vrai que si les restaurants et les cafés sont fermés, il y a une certaine tentation de recevoir ses amis à domicile. Mais le nombre de regroupements reste nettement moins élevé qu’en rouvrant l’horeca, où la vraie ambiance, ce n’est pas d’être à distance de 1,5 mètre. Même avec les meilleures mesures sanitaires, c’est un environnement à risque.

Donc l’horeca devra patienter plus longtemps que les coiffeurs ?

Probablement, oui. C’est beaucoup plus difficile. Ce que je peux espérer, c’est que cette misère finisse le plus vite possible. Ça dépend de nous.

Le vaccin ne peut pas accélérer les choses ?

Le vaccin, c’est vraiment la solution définitive. C’est aussi le grand espoir. La combinaison de la science et de notre capacité d’être solidaires sera le facteur de notre victoire. Parce qu’on va vaincre ce virus. Quand ? Je ne sais pas. La vaccination va prendre du temps. Mais on va commencer ce lundi avec trois maisons de repos.

Ça, c’est pour le show, non ? Le vrai départ, c’est le 5 janvier ?

Non, non. C’est un test. Au niveau européen, c’est bien trouvé d’organiser les journées européennes de la vaccination du 27 au 29 décembre, car l’Europe a joué un rôle important et positif dans l’achat des vaccins. Pour nous, cela permettra aussi de tester la logistique, de voir si toutes les procédures sont en place. La vraie campagne sera ensuite lancée le 5 janvier. Et elle prendra des mois, probablement un an.

A partir de quelle proportion de vaccination peut-on imaginer un relâchement des mesures ?

De nouveau, je vais vous frustrer… Si la vaccination progresse, si la contamination diminue de façon significative, et si le tiercé testing/tracing/isolement fonctionne sur le terrain, on pourra assouplir davantage. Mais il y a encore beaucoup trop d’inconnues pour avancer un timing. On ignore par exemple quel sera l’impact des différents types de vaccins sur la contagiosité.

La secrétaire d’Etat au Budget a révélé par erreur le prix des vaccins. Pourquoi ce prix devait-il rester secret ?

La Commission européenne a demandé la discrétion sur les prix aussi longtemps qu’elle négocie. Et comme les négociations ne sont pas clôturées, les prix restent confidentiels. Je pense qu’il faut s’y tenir.

On va avoir des ennuis suite à la publication du prix ?

Je ne crois pas. C’était une erreur, on s’est excusé.