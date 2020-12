Coronavirus en Belgique: début de la campagne de vaccination ce lundi

Un premier chargement de 9.750 vaccins de Pfizer/BioNTech est arrivé samedi matin dans le hub de l’UZ Leuven. Ils seront décongelés dimanche et les premières vaccinations auront lieu lundi chez les résidents de trois centres de soins résidentiels en Belgique : le centre Sint-Pieters à Puurs-Sint-Amands, le centre Notre Dame de Stockel à Woluwe-St-Pierre et à La Bonne Maison de Bouzanton à Mons. Environ 500 de ces vaccins livrés samedi sont réservés à ces centres.

Les premières vaccinations contre le virus du Covid-19, du fabricant Pfizer/BioNTech auront lieu le lundi 28 décembre à 11h00 en Belgique. Le vaccin doit être injecté à deux reprises pour être efficace. La deuxième injection se déroule 21 jours plus tard, ont confirmé samedi des experts de la la task force pour l’opérationnalisation de la stratégie de vaccination.

Deux injections nécessaires

Le vaccin Pfizer/BioNTech nécessite deux injections pour être efficace contre le coronavirus. La deuxième injection se produit après 21 jours avec un écart possible de trois jours avant ou après. « Si la vaccination doit être reportée, par exemple en raison d’une forte fièvre, la vaccination sera administrée le plus tôt possible après la guérison. Dans ce cas, le délai de 21 jours pourra être dépassé », explique le vaccinologue, Pierre Van Damme.