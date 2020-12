«Les fans attendent Hazard», «Courtois a impressionné»: le quotidien Marca dresse le bilan des Belges du Real Madrid

Le quotidien espagnol Marca a dressé le bilan de tous les transferts réalisés par le Real Madrid depuis l’été 2018. Parmi ceux-ci, on retrouve nos deux Diables rouges Thibaut Courtois et Eden Hazard, arrivés respectivement en Espagne en 2018 et en 2019.

Leur avis sur Thibaut Courtois :

« Le gardien belge est arrivé juste après al victoire contre Liverpool à Kiev en finale de la Ligue de champions. Remplacer Keylor Navas n’a pas été une tâche facile, surtout compte tenu de l’affection que les supporters avaient pour le Costaricien, mais Courtois a finalement fait son travail et a vraiment impressionné pendant la saison 2019/20. Il n’était pas le seul joueur arrivé cet été-là, Vinicius, Alvaro Odriozola, Mariano et Brahim Diaz sont également arrivés, mais Courtois a été la plus grande réussite à ce jour. »

► Ses statistiques au Real : 99 matches, 39 clean sheets