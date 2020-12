Christian Pulisic flatté par les comparaisons avec Eden Hazard: «Il a marqué l’histoire de Chelsea»

Grâce à ses bonnes prestations cette saison avec les Blues, Christian Pulisic est de plus en plus comparé à Eden Hazard, passé par Chelsea entre 2012 et 2019. Il y a quelques jours, l’ancienne gloire de Manchester United Paul Scholes disait de lui qu’il est « ce qui se rapproche le plus d’Eden Hazard. Son centre de gravité est bas, il peut dribbler et il est créatif. »

Une comparaison avec le Diable rouge qui a fait extrêmement plaisir au jeune ailier du club londonien : « Comme je l’ai déjà dit, Hazard était un grand joueur pour ce club et je n’essaierai jamais de me comparer à lui, mais venant d’un gars comme Paul Scholes, c’est un magnifique compliment. Il n’y a pas un joueur évident sur lequel je me base pour jouer. J’aime prendre beaucoup de choses de différents joueurs. J’ai beaucoup appris du jeu de Hazard, en le regardant et en regardant ses meilleurs moments, et il y a beaucoup de joueurs comme ça. J’essaie d’apprendre tous les jours. »