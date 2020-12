Euromillions Basket League: tombeur de Charleroi, le Brussels débloque enfin son compteur

Après quatre défaites pour entamer la saison, les Bruxellois ont enfin décroché leur premier succès de la saison face à Charleroi, non sans mal, dans un Palais 12 qui sonne toujours aussi creux. « On a gagné le match, c’est la chose que je retiens d’abord. La première victoire en championnat et la deuxième consécutive en comptant la Coupe. L’ambiance dans le vestiaire est très bonne » précise le coach Ian Hanavan. Ses hommes ont construit cette première victoire au fur et à mesure, avant de se faire peur. Un premier quart équilibré, un deuxième à l’avantage des locaux (43-32 à la mi-temps) et un troisième qui les a vus prendre jusqu’à 20 points d’avance. Les Bruxellois ne devaient « que » gérer leur avance dans le dernier quart. Mais la pression défensive des Carolos, loin d’être résignés, ont fait douter les joueurs du Brussels. La pression tout-terrain était presque insupportable, provoquant de nombreuses pertes de balle « On savait que Charleroi allait presser mais nous avons mal géré cela. II y a eu beaucoup de stress mais j’ai dit à l’équipe de respirer et de regarder le score. On est à +20, à 15, à +10 », continue Hanavan. Heureusement pour lui, l’écart était néanmoins trop important pour être comblé, même s’il n’était que de 4 petits points à 30 secondes de la fin du match ! Les Bruxellois ont eu chaud !

Dans l’ensemble, les deux équipes se sont beaucoup reposées sur les tirs à distance, sans forcément connaitre beaucoup de succès, surtout du côté carolo avec un 9 sur 33 à 3pts. La frustration d’Alex Libert en première mi-temps était facile à remarquer, le joueur tapant notamment dans le mousse du panneau après un 5e tir raté en 7 tentatives. Il finira tout de même avec 22 points, meilleur marqueur de son équipe et l’un des nombreux artisans du retour. « C’est le point positif de la saison, les joueurs ne baissent jamais la tête, il y a une bonne mentalité. On s’est battus jusqu’au bout, mais c’est dur de gagner des matchs comme ça », explique de son côté Sam Rotsaert, coach de Charleroi.