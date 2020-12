Philippe Montanier remercié par le Standard après la défaite face à Saint-Trond

Alexandre Grosjean, le directeur général du Standard, a annoncé au micro d’Eleven Sports la fin de la collaboration avec Philippe Montanier après la défaite contre Saint-Trond ce samedi soir.

« Vous imaginez bien qu’après huit rencontres sans victoire et deux défaites contre la lanterne rouge, ce n’est plus tenable et nous venons d’annoncer à Philippe Montanier la fin de notre collaboration », a-t-il notamment déclaré.

Mickaël Debève, l’entraîneur adjoint, a également été remercié.