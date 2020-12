Euromillions Basket League: Mons domine Louvain et reste invaincu

Pour remplacer le talentueux Hugh Robertson, les Bears avaient fait appel à Randy Haynes (27 ans, 2m01) et Joe Ebondo (21 ans, 1m93) qui ont jadis joué ensemble à Old Dominion. Ce dernier n’a pas fait long feu au Sportoase, vu son niveau nettement insuffisant lors des séances de préparation et Haynes n’a pas été beaucoup sollicité par le coach Casteeels. Côté montois, le préposé à la feuille n’avait su inscrire que dix noms sur la feuille de match, Anthony Lambot et Lorenzo Giancaterino faisant l’impasse à cause de leurs blessures.

Dès le start, les Students exploitaient certaines maladresses des Renards pour rester dans la course. Les deux fautes de Penava, Mortant et Spencer, conjuguées avec de nouvelles pertes de balle n’arrangeaient pas les affaires des Montois. D’autant que Haynes venait donner un coup de main à Stith et Delalieux à la réalisation. Après 33-23 (14e), Mintogo, Durham et Smith trouvaient les solutions au périmètre mais cela n’empêchait pas les Students de faire la course en tête à la pause : 47-38.

Avec 47 points encaissés en première période, BMH avait largement dépassé sa moyenne habituelle. Ajoutez deux maigrichonnes unités sur lancers pour Spencer, peu à son affaire face à la défense concoctée par Eddy Casteels. Durham et Barnes éprouvaient aussi les pires difficultés face au marquage à la culotte de leurs opposants directs et Mortant était loin de reproduire ses prestations précédentes. Au cours de ce premier acte, le seul Smith (14 pts) sauvait la mise.