Le directeur général du Standard Alexandre Grosjean réagit au limogeage de Philippe Montanier: «La situation n’était plus tenable...»

« Je leur ai annoncé qu’on se séparait d’eux », confie Alexandre Grosjean, le directeur général du Standard. « Après huit matches sans victoire et quatre défaites de rang, dont deux à domicile et à chaque fois la lanterne rouge (NDLR : Mouscron, puis Saint-Trond), la situation n’était plus tenable. Ce n’est jamais de gaieté de cœur qu’on prend une décision pareille, mais il y a des paramètres qui font que ça ne fonctionne plus comme on le voudrait. On doit donc prendre des décisions pas faciles et pas heureuses, mais dans l’intérêt du Standard, il fallait les prendre. En espérant qu’on sorte vite de cette spirale négative ».

Ne fallait-il pas se séparer de Philippe Montanier plus tôt ?

« On avait livré une belle prestation face à Benfica et c’était il y a 16 jours seulement », répond Alexandre Grosjean. « La question s’est posée au lendemain de la rencontre contre Mouscron. Notre décision a été de donner encore une chance à ce groupe pour qu’elle livre une belle prestation ce samedi soir, mais on savait que s’il n’y avait pas de victoire, on ne pouvait pas continuer la collaboration. C’est la limite qu’on s’était fixée ».

Si Laifis avait égalisé à la 90e minute, le sort réservé à Montanier aurait-il été différent ?

« Je peux difficilement répondre. C’était clair qu’il fallait remporter la victoire mais la prestation en première mi-temps n’était pas du niveau du Standard. On ne méritait pas de gagner ».

Le noyau actuel est-il suffisant ?

« On gagne ensemble, on perd ensemble. On est dans une période difficile. On s’est qualifié pour la phase de poules de l’Europa League, on a vu des jeunes éclore et on était dans une bonne dynamique avec de belles prestations à Charleroi, contre Bruges et Benfica. Malheureusement, les résultats ne suivent plus et il faut prendre ses responsabilités. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain ».

Était-ce un mauvais casting ?

« Quand on a recruté Philippe Montanier, on connaissait son CV, on était convaincu de recruter la bonne personne. Humainement, c’est quelqu’un de très bien. Le groupe était derrière lui. Il avait réalisé de belles choses dans d’autres championnats. Ici, le bilan ne plaide pas en sa faveur. C’est un échec sur les derniers matches, mais je ne regrette pas d’avoir collaboré avec lui. Malheureusement pour lui, il n’était pas prévu de perdre Zinho Vanheusden, ni de connaître les problèmes qui se sont accumulés avec la crise sanitaire. Sans oublier que les supporters manquent atrocement au Standard. Je comprends leur désarroi, eux qui voient leur club accumuler les défaites. Ce n’est pas très réjouissant pour eux ».

Existe-t-il des pistes dans le dossier de la succession de Montanier ?

« On va s’y atteler pour trouver une solution dans les prochains jours. La reprise des entraînements est fixée au 4 janvier ».

Michel Preud’homme est-il une piste sérieuse ?

« Je ne vais pas m’étendre là-dessus et je ne répondrai pas à la question. Ayons pour Philippe Montanier la décence d’attendre un peu ».

Quelle a été la réaction de Philippe Montanier ?

« Il est déçu, il a énormément de classe, il appréciait le Standard. Il m’a dit qu’il ne regrettait pas d’être venu ici ».

Comment les joueurs ont-ils accueilli la nouvelle ?

« Ils sont sincèrement déçus mais ils comprennent aussi qu’à partir d’un certain moment, ce n’est plus possible ».