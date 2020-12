F1: Lewis Hamilton a confié que le mouvement Black Lives Matter l’avait aidé pour son 7e titre

Lewis Hamilton a confié que le mouvement ’Black Lives Matter’, pour une justice sociale équitable, l’avait aidé à aller chercher un 7e titre de champion du monde des pilotes de Formule 1. Le Britannique, 35 ans, s’est engagé pour lutter contre les actes de racisme, la discrimination et l’injustice sociale envers la communauté noire.

« J’avais cette motivation en plus pour aller jusqu’au bout de mes courses », a confié sur les ondes radios de BBC 4 dimanche celui qui a été élu personnalité sportive de l’année par la BBC. Lewis Hamilton a ainsi égalé le record de titres de Michael Schumacher et dépassé l’Allemand au nombre de victoires en Grand Prix (91).

« J’ai roulé vraiment différemment que les autres années. Pour aller au bout de mes courses, j’ai puisé dans cette plateforme (du mouvement Black Lives Matter) pour faire briller cette lumière le plus possible. Il n’était pas possible que je reste silencieux », a ajouté Hamilton sur les raisons de son engagement. « Et une fois que je me le suis dit, je n’ai plus eu aucune crainte de m’exprimer là-dessus. Il y beaucoup de jeunes garçons de couleurs qui méritent d’avoir l’occasion de progresser, d’avoir une bonne éducation, qui pourrait être ingénieur ou que sais-je. Mais il est un fait que ces occasions ne sont pas les mêmes pour tout le monde », a ajouté le seul pilote de couleur en Formule 1.