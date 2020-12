Lionel Messi revient sur sa situation au FC Barcelone: «J’ai eu du mal cet été, mais maintenant ça se passe bien» (vidéo)

Conservé de force par le FC Barcelone alors qu’il voulait quitter le club s’est été, Lionel Messi s’est enfin confié sur sa situation, dans un entretien de plus de 70 minutes accordé à Jordi Evole pour la chaîne espagnole La Sexta.

Plusieurs passages ont déjà été dévoilés, et l’Argentin a notamment dévoilé qu’il se sentait à nouveau bien à Barcelone : « C’est vrai que j’ai passé un très mauvais moment cet été, assure-t-il. Ce qui s’est passé avant l’été, la façon dont la saison s’est terminée, le burofax et tout ça (…) Aujourd’hui, je vais bien et j’ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui nous attend ».

Une déclaration qui devrait plaire aux supporters catalans, qui attendront avec impatience la diffusion de l’entretien. « Dimanche, pour tous les gens qui se posent des questions sur l’avenir de Messi, certains doutes seront levés. Lundi, on ne parlera de rien d’autre », a déclaré Jordi Evole.