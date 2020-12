Coronavirus: la vaccination dans l’Union européenne a commencé

Fraîchement livrées samedi, les premières doses du vaccin Pfizer-BioNtech, autorisé lundi dans l’UE, ont été injectées en Italie peu avant 08H00 à l’infirmière Claudia Alivernini et la professeure Maria Rosaria Capobianchi, directrice du laboratoire de virologie à l’hôpital Spallanzani de Rome.

L’Italie, l’Espagne ou la France, nations les plus touchées de l’Union Européenne par la pandémie, ont commencé dimanche, comme la plupart des autres États membres du bloc, leurs campagnes de vaccination contre le coronavirus, emboîtant le pas à de nombreux autres pays.

C’est « un petit geste, mais un geste fondamental pour nous tous », a commenté Claudia Alivernini. « Je le dis de tout mon cœur : vaccinons-nous. Pour nous. Pour nos êtres chers et pour la collectivité », a-t-elle ajouté.

La vaccination de masse commencera le 8 janvier, date à partir de laquelle 470.000 doses de vaccin arriveront chaque semaine en Italie, pays de l’UE le plus durement touché par la pandémie de coronavirus avec plus de 71.000 morts et qui s’est reconfiné avant Noël.

Émotion et nervosité

Une heure plus tard, c’est Araceli Rosario Hidalgo Sanchez, une Espagnole de 96 ans qui était la première vaccinée du pays dans une maison de retraite de Guadalajara (centre).

La petite dame en chemisier blanc, collier de perles et masque FFP2 a confié, dans un sourire, ne « rien » sentir lorsque le vaccin lui a été administré.

En France, Mauricette, une femme de 78 ans, s’est dite « émue » lorsqu’elle a reçu la première la fameuse piqûre vers 11H00 (10H00 GMT), à l’hôpital René-Muret de Sevran, près de Paris.

Quelque 19.500 doses ont été acheminées à la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, où des employés masqués portant des gants de protection spéciaux contre le froid (le remède est conservé à -70ºC) les ont transférées dans des réfrigérateurs spéciaux.

À quelques milliers de kilomètres de là, à Bucarest, la première à avoir soigné en février un patient atteint de Covid-19 en Roumanie, l’infirmière Mihaela Anghel, 26 ans, employée à l’hôpital des maladies infectieuses Matei Bals, devenait la première Roumaine vaccinée.

« Nerveuse » mais « privilégiée », selon ses propres termes, elle a estimé qu’il s’agissait « du vaccin le moins douloureux » qu’elle ait reçu.

Ailleurs en Europe, un archevêque de 84 ans, Franc Kramberger, a été le premier vacciné en Slovénie. Si la plupart des pays avaient choisi des personnes âgées ou des soignants pour lancer leur campagne, en République tchèque, c’est le Premier ministre Andrej Babis lui-même qui a été vacciné en premier.

« Hier, j’ai vu une femme à la télévision dire qu’elle attendrait de voir Babis vacciné. Donc j’ai décidé de montrer l’exemple », a déclaré le milliardaire populiste, imité par son ministre de la Santé Jan Blatny.