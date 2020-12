Jules Van Cleemput après la défaite du Sporting de Charleroi à l’Antwerp (2-1): «On est un petit peu trop descendu après notre but»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après la défaite du Sporting de Charleroi sur la pelouse de l’Antwerp, Jules Van Cleemput s’est montré satisfait de la prestation de son équipe, mais déçu de ne pas avoir réussi à tenir au score : « Je pense qu’il y avait peu d’espace en première mi-temps, l’Antwerp nous a bien mis sous pression. On a affiché une bonne mentalité en deuxième période, mais après le but on est descendu un petit peu trop et leur puissance et leurs centres nous ont fait mal. C’est automatique, je pense, d’être plus défensif quand on mène, et ça leur a donné la possibilité d’attaquer davantage. »

Idem du côté de Modou Diagne, qui estime lui aussi que les Zèbres sont trop descendus après le goal, malgré un bon match dans l’ensemble : « On est bien rentré dans le match, on était bien en place et on défendait en bloc. On a même réussi à se procurer quelques occasions. On est revenu dans le même état d’esprit en deuxième mi-temps et ça nous a permis de marquer. Dommage qu’on ait reculé et baissé un peu d’intensité ensuite, ce qui a laissé l’Antwerp nous dominer. Il y a beaucoup de déception car on était sur une belle série, on aurait voulu finir l’année sur une autre note. »