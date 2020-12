Karim Belhocine déçu après la défaite du Sporting de Charleroi à l’Antwerp (2-1): «Il faut que l’on arrête de reculer lorsqu’on mène au score»

Au micro d’Eleven Sports après la défaite du Sporting de Charleroi à l’Antwerp, Karim Belhocine a d’abord tenu à féliciter les changements adverses, avant d’insister sur le changement d’état d’esprit de ses joueurs. « Leurs changements étaient offensifs, et ils ont beaucoup apporté, ça a été décisif. Je pense qu’on a eu l’occasion de faire le break, mais on n’a pas réussi. Ensuite on a reculé, puis à un moment donné vous encaissez et voilà… C’est dommage mais le football se joue jusqu’à la fin », a expliqué le coach carolo. « On a reculé car l’adversaire poussait, mais je constate que beaucoup d’équipes reculent une fois qu’elles mènent au score. C’est vraiment quelque chose que l’on doit régler car c’est plus facile de jouer à 1-0 qu’à 0-0. Il faut qu’on reste dans le même état d’esprit. »