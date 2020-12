Cristian Benavente (Antwerp), buteur face à son ancienne équipe: «Charleroi sera toujours dans mon cœur»

Buteur face à ses anciennes couleurs, Cristian Benavente a permis à l’Antwerp de recoller à 1-1 ce dimanche face à Charleroi, avant que les Anversois n’aillent chercher la victoire. « Le plus important pour moi, ce sont les trois points. Je suis bien rentré en deuxième mi-temps et je suis content d’avoir aidé l’équipe. Cela montre qu’on a un bel effectif », a expliqué Benavente, avant d’adresser un petit mot à son ancienne équipe : « Charleroi sera toujours dans mon cœur. J’ai vécu de très bon moment là-bas et j’ai beaucoup de respect pour eux, mais aujourd’hui je suis très content même si c’était face à eux. »