La tempête Bella balaie la Belgique: des dégâts signalés dans plusieurs provinces (photos et vidéos)

La perturbation associée à la tempête Bella traverse la Belgique. Dans le Hainaut, c’est à Soignies que les premiers dégâts sont signalés. Les pompiers sont inondés d’appels dans le Brabant wallon. Dans la province de Luxembourg, les pompiers redoutent et le vent et la neige.

Plusieurs pays européens sont également touchés par la tempête notamment la France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Dégâts dans le Hainaut

Les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde sont intervenus, dimanche matin, à une centaine de reprises en raison du passage de la tempête Bella. On ne déplorait aucun blessé à 13h30 dans la région du Hainaut occidental.

Les pompiers des différentes casernes de Wallonie picarde sont déjà sortis à quelques reprises, la nuit de samedi à dimanche, pour des interventions liées au passage de la tempête Bella et aux fortes pluies qui sont tombées.

« C’est surtout à partir de 08h00 que les appels se sont intensifiés, quand les gens se sont réveillés et ont constaté certains dégâts dus aux vents violents. À 13h30, nous avions enregistré plus d’une centaine d’interventions, et ce aux quatre coins de notre zone de secours », expliquait-on en début d’après-midi au dispatching de la zone de secours de Wapi. « Les interventions portent essentiellement sur des arbres et feuillus entravant des routes, des câbles électriques arrachés et jonchant le sol, des tuiles jonchant la voirie et des toitures endommagées. »

Il y a également eu plusieurs interventions plus spécifiques pour des arbres couchés qui entravaient une ou des bandes de circulation le long des autoroutes A8 Tournai-Bruxelles et E42 Tournai-Mons.

« On ne déplore aucun blessé jusqu’à présent. Étrangement, il n’y a eu aucun appel pour des inondations dans notre zone », précise-t-on au dispatching de la zone de secours de Wapi.

Les pompiers du Brabant wallon inondés d’appels

Les pompiers du Brabant wallon sont inondés d’appels téléphoniques depuis dimanche en début de matinée en raison de vents violents qui soufflent sur leur territoire, a-t-on appris auprès de leur zone de secours.

« Les sollicitations ont commencé à affluer au dispatching de notre zone dès le lever des habitants », indique un responsable de la centrale brabançonne.

La plupart des demandes, au moins plusieurs dizaines, concernent des arbres menaçant de tomber et des branchages arrachés par les vents violents attribués à la tempête Bella qui sévit sur les îles britanniques et affectent également la Belgique.

Les régions de Braine-l’Alleud et Wavre semblent plus touchées que le reste de la province. Dans l’est brabançon, seules sept demandes d’aide ont été enregistrées, dont une pour la stabilisation d’un chalet de jardin qui risquait de s’envoler dans les environs de Jodoigne.

De la neige

Les prévisions annoncent des chutes de neige pouvant atteindre les 25 centimètres dans les Ardennes. Les services de secours se tiennent prêts à intervenir. Les pompiers redoutent les rafales de vent cumulées aux chutes de neige.

Des routes glissantes

La prudence est de mise sur les routes notamment au sud de la Belgique, en particulier les axes secondaires. Des routes rendues glissantes et dangereuses par la neige et le verglas.

La neige n’a pas arrêté de tomber depuis la fin de matinée en Centre Ardenne. Et le vent n’a pas arrêté pas de souffler. Sur l’autoroute E 411, cela se traduit par de gros embarras de circulation et notamment des camions en ciseaux, en direction de Bruxelles, un camion est parti en ciseaux à hauteur de Léglise. Trois autres camions sont en difficulté. La circulation est à l’arrêt. Un peu plus loin, à hauteur de Verlaine, des camions se sont arrêtés sur le côté.

notamment en direction de Namur.

Ce dimanche après-midi, les chutes de neige se poursuivront en haute Ardenne pour ne diminuer qu’en cours de soirée ou de nuit suivante. D’ici lundi matin, les cumuls de neige fraîche pourront atteindre 10 à 25 cm en Ardenne, voire localement un peu plus. Etant donné le vent soutenu, il faudra également craindre la formation d’importantes congères. L’IRM a placé en alerte orange aux conditions glissantes les provinces de Liège, Namur et de Luxembourg.