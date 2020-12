Victoire convaincante d’Anderlecht face au Beerschot, les Mauves sont 4es (2-0, vidéo)

Face à des Anversois en manque de rythme après avoir été frappés par le Covid, les Bruxellois se sont fait plaisir en multipliant les occasions de but pour finalement négocier ce duel confortablement.

Le déclic est arrivé à la demi-heure de jeu lorsqu’un coup de tête de Miazga a été intercepté dans le rectangle par la main d’un adversaire. Lukas Nmecha s’est alors chargé de transformer le penalty d’une frappe croisée et puissante (32e).

La fin de mi-temps était caractérisée par le manque de méchanceté face au but des Bruxellois qui hésitaient par deux fois avec Mukairu (35e, 39e) et manquaient un face-à-face avec Vanhamel avec Percy Tau, libéré par une déviation géniale de Nmecha (43e).

Le scénario ne changeait pas en deuxième période avec des Anversois en manque d’entraînement et logiquement incapables de réagir.

Mike Vanhamel, meilleur joueur de son équipe, ne pouvait que retarder l’échéance en sauvant face à Tau (54e) puis Mukairu (62e).

Très vif sur son flanc gauche, le Nigérian a tout de même fini par rassurer son équipe en faisant le break. Parti à toute vitesse, il a semé tous ses adversaires avant de lâcher un pointu du droit surprenant et imparable pour Vanhamel (71e).

Définitivement à l’abri, Anderlecht a encore poussé dans le dernier quart d’heure mais a dû se contenter d’un poteau touché par Percy Tau (78e).

Après la défaite in extremis contre Charleroi la semaine dernière, le RSCA s’est promptement ressaisi en obtenant un succès qui lui vaut la 4e place de Pro League. Avec 32 points, ils comptent 7 longueurs de retard sur le leader brugeois et un sur son plus proche poursuivant, l’Antwerp. Le Beerschot 7e avec 28 points espère récupérer son retard en remportant les deux matches en retard qui lui restent.