Wout van Aert survole le cyclo-cross de Termonde: «Gagner avec un tel écart, ça fait du bien au moral»

«Ce n’est pas tous les jours que l’on roule sur un tel parcours. C’est peut-être bizarre à dire, mais je me suis bien amusé. C’était vraiment très dur et la tactique passait au second plan aujourd’hui», a commenté Wout van Aert après sa deuxième victoire de la saison (après son succès à Herentals la semaine dernière).

«Il fallait juste essayer d’être le plus fort possible. J’ai vu que van der Poel était un peu distancé. Ce n’est pas son habitude, donc j’ai essayé de garder un rythme élevé. Gagner avec un tel écart (près de deux minutes 50, ndlr), cela fait aussi du bien au moral et c’est la preuve que je suis bien. Maintenant cela vient aussi du fait que le parcours soit boueux comme ça. Il ne faut pas penser que je sois tout d’un coup bien supérieur à Mathieu. Beaucoup de choses dépendent de la forme du jour et des circonstances de course.»