Maupay (44e) et Dunk (70e) avaient donné l’avance aux Seagulls, mais les Hammers sont à chaque fois revenus au score, via Johnson (60e) et Soucek (82e).

Brighton occupe la 16e place au classement avec 13 points, 2 de plus que le premier relégable, Fulham. West Ham est 10e (22 points).