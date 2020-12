Le remerciement de Carcela, le discours de Montanier: les coulisses des dernières heures du coach du Standard

Le technicien français s’est enfin adressé une dernière fois à son groupe, en leur souhaitant bonne chance et bonne continuation. « Redressez la barre le plus vite possible », leur a-t-il dit en substance. « Un club comme le Standard mérite d’autres résultats que ceux-ci… »

Si son adjoint Mickaël Debève a rejoint la France dès dimanche, ce n’est pas encore le cas de Philippe Montanier qui vivait en région liégeoise avec son épouse et doit organiser son déménagement. En plus de négocier les indemnités de rupture de contrat et de remettre au club sa voiture et son téléphone.