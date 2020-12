Nouvelle règle en D1A: seuls trois entraîneurs ont effectué les 5 changements autorisés

Pour la première fois dans l’histoire du championnat de Belgique, les entraîneurs de D1A (la règle est également valable en D1B et en Coupe de Belgique) avaient la possibilité d’effectuer cinq changements au lieu de trois. La Pro League avait approuvé cette mesure lors de son Conseil d’Administration du 15 décembre dernier, motivant cette décision par le souhait d’offrir plus de rotations aux équipes, et, de facto, plus de repos aux joueurs, parfois soumis à un rythme effréné depuis le début de la saison, en particulier les formations engagées sur la scène européenne. Cette mesure, appliquée dès cette dernière journée complète de l’année 2020 (il reste deux matches à disputer, mardi et mercredi), n’a pas encore convaincu les entraîneurs de notre championnat, seuls trois d’entre eux ayant effectué les cinq changements autorisés : Ivan Leko à l’Antwerp, Benat San Jose à Eupen et Hernan Losada au Beerschot. Avec des fortunes diverses, le premier s’étant imposé… notamment grâce à un but d’un de ses remplaçants (Benavente), les deux autres enregistrant une défaite.

Sept autres entraîneurs ont franchi la barre habituelle des trois changements. Les deux Clement de Bruges (Philippe au Club, Paul au Cercle) n’ont, eux, même pas atteint l’ancien quota de trois changements. Là aussi, avec des fortunes diverses…