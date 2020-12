Le Standard KO, Charleroi et Anderlecht dans le top 4 pour finir 2020: ce qu’il faut retenir de la 19e journée en D1A (vidéos)

Le Standard défait, Montanier remercié La défaite face au STVV était la quatrième de suite pour le Standard en championnat et celle de trop pour Philippe Montanier. Dans la foulée de ce nouveau revers, le coach français a été remercié par la direction liégeoise. Dominés dès les premières minutes de la rencontre avec deux buts encaissés en moins de 20 minutes, les Rouches n’ont jamais pu recoller au score malgré leur supériorité numérique après la rouge de Caufriez. Le but à la 71e de Jackson Muleka réduisait l’écart mais, malgré un léger avantage dans les stats, le Standard n’a pas réussi à inverser la tendance pour éviter une nouvelle défaite. Avec cette défaite, les Rouches termineront l’année 2020 à la… onzième place du classement général, à sept points du top 4 et de leur rival anderlechtois.

Anderlecht termine sur une bonne note, Charleroi battu mais top 4 assuré Le Sporting d’Anderlecht recevait le Beerschot dimanche soir pour un choc entre deux équipes du haut du classement. S’ils ont clairement manqué de réussite dans leurs tirs, les Mauves ont dominé cette rencontre et ont arraché une place dans le top 4 au nez et à la barbe de leurs adversaires du soir. Cette année 2020 se termine donc sur une bonne note pour Anderlecht qui affiche désormais un bilan de 8 victoires, 8 partages et seulement 3 défaites.

Du côté du Sporting de Charleroi, on peut sourire de terminer 2020 dans le top 4 mais la défaite à l’Antwerp laisse certainement un goût amer vu le statut des deux équipes et leurs ambitions cette saison. Complètement dominés, les hommes de Belhocine ont profité d’un autobut anversois pour prendre les commandes de la rencontre avant d’être mis à genoux par un ancien de la maison, Cristian Benavente et l’intraitable Mbokani.