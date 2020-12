Franck Vandenbroucke: «On vaincra, mais on ne sait pas quand»

C’est aujourd’hui une date qui va être gravée dans notre mémoire », affirme Franck Vandenbroucke ce lundi matin au micro de la Première. « On ne peut que se réjouir du fait que l’on a reçu la livraison qui était promise, du fait que tout se déroule jusqu’ici comme prévu. Évidemment, aujourd’hui, c’est un test, on va tester si toutes les procédures qui ont été décidées fonctionnent bien, mais ça semble jusqu’ici aller dans le bon sens». En effet, les premiers vaccins ont quitté l’UZ Leuven ce matin. Une partie est déjà arrivée à bon port, à la maison de repos Notre-Dame de Stockel, à Woluwe-Saint-Pierre.

Depuis trois jours, le niveau de contamination semble redescendre. Une bonne nouvelles pour le ministre de la Santé, qui reste prudent : « Actuellement, les courbes semblent aller dans le bon sens. Le niveau de contamination est cependant toujours très élevé. La moyenne journalière qu’on a enregistrée est de 2171 cas confirmés, donc des infections qui ont été confirmées, c’est quand même un chiffre très élevé. Parce que, pour être sûr, il faut moins de 800 contaminations sur base journalière. C’est donc un chiffre élevé, mais la tendance est en baisse, et ça, c’est une très bonne nouvelle. Je crois donc qu’il faut continuer l’effort. »

Quant à un assouplissement des mesures, ce n’est pas encore pour tout de suite : « Je vais vous frustrer, mais on ne peut pas annoncer une date. On ne sait pas. On sait qu’on va vaincre par la combinaison de cette solidarité, du suivi des mesures et d’une campagne de vaccination réussie. On vaincra, mais on ne sait pas quand. Je sais que c’est frustrant, on vit dans une incertitude fondamentale, notamment en ce qui concerne le calendrier, mais il y a l’espoir de vaincre, c’est certain. Mais il faut persévérer un peu. », encourage le ministre de la Santé.