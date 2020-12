La vaccination contre le coronavirus a officiellement commencé en Belgique

Le nonagénaire réside dans la maison de repos depuis six ans et en est le doyen. Avant d’être vacciné, il a échangé quelques jours avec le ministre, expliquant ne pas être stressé. « Je me sens soudain trente ans plus jeune », a-t-il plaisanté ensuite. Ce lundi après-midi, ce sont les autres résidents de la maison de repos qui seront vaccinés par trois médecins différents, assistés par des employés du service.

La première Wallonne est Josepha Lambotte. Les vaccins sont arrivés comme prévu ce lundi matin, a confirmé la ministre wallonne Christie Morreale.

Deux autres résidents de la maison de repos montoise ont été vaccinés dans la foulée. Le vaccin va être administré à plusieurs membres du personnel ainsi qu’aux autres pensionnaires de l’institution montoise, dont 86% des résidents et du personnel ont accepté la vaccination.

«Nous avons 19 hubs hospitaliers en Wallonie, équipés de frigos à -80 degrés indispensables pour la conservation du vaccin Pfizer. On a choisi les maisons de repos les plus grandes et les plus proches de ces hubs hospitaliers. Une maison de repos au sein de laquelle on trouve un cluster sera mise en attente jusqu’à ce que la situation soit stabilisée pour pouvoir vacciner en toute sécurité», a expliqué la ministre Morreale.

Belga

A Bruxelles, c’est la Sœur Lucie Danjou, 101 ans, la plus ancienne habitante de la maison de retraite Notre-Dame de Stockel à Woluwe-Saint-Pierre, qui a reçu cet honneur. Immédiatement après, quatre autres résidents de maisons de repos ont reçu le vaccin. Ce lundi, les 62 autres résidents seront également vaccinés, ainsi que trois employés de la maison de repos.

« Ça a fait un peu mal », a déclaré Sœur Danjou après le vaccin. « Mais heureusement, cela ne prendra pas longtemps. Et de toute façon, vous n'avez rien sans un petit effort. Tous les autres doivent se faire vacciner maintenant ».

Tout s’est également bien passé pour le deuxième résident, Claude Vinel, 82 ans. « Je suis content que la vaccination puisse commencer et que je sois parmi les premiers. J'espère que tout le monde suivra bientôt maintenant, afin que nous puissions nous rapprocher à nouveau. À cause du confinement et de l'isolement, j'ai l'impression de perdre des forces, même une promenade dans le jardin est difficile ».

« C'est une lueur d'espoir après une période difficile », a déclaré Jean-Pierre Legrand, 94 ans, le quatrième à se faire vacciner. Janice Kerr (68 ans), qui avait reçu le vaccin juste avant lui, était également ravie. « Quand le médecin m'a demandé si je voulais être parmi les premiers, j'ai immédiatement dit oui. C'est ce que nous espérions. J'espère que nous pourrons bientôt voir plus de gens ».