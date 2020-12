Carrasco avec deux assists, Lukaku muet avec l’Inter: le week-end des Diables rouges à l’étranger (vidéos)

En Coupe d’Allemagne, Dortmund a écarté Braunschweig 0-2 et n’avait pas mis ses Diables rouges titulaires pour cette rencontre. Meunier, Hazard et Witsel sont tous les trois montés au jeu dans cette rencontre.

La semaine en Premier League a été rythmée par le Boxing Day (jour de match juste après la Noël). En ouverture de ce rendez-vous annuel tant attendu par les fans, Leicester City, avec Castagne et Tielemans, ont partagé l’enjeu face à Manchester United. Les Red Devils ont mené deux fois au score mais se sont fait rattraper à chaque fois. Les deux Diables rouges ont disputé l’intégralité de la rencontre alors que Dennis Praet est resté sur le banc.

Crystal Palace, avec Benteke et Batshuayi, a été balayé par Aston Villa (3-0) après avoir pris un carton par Liverpool le week-end dernier (0-7).

Manchester City, avec Kevin De Bruyne, ont facilement pris les trois points face à Newcastle grâce aux buts de Gundogan et Torres. Plus tôt dans la semaine, les Cityzens ont écarté Arsenal en EFL Cup et se sont qualifiés pour la demi-finale face au rival United.

Tottenham et Alderweireld sont dans le creux. Avec un partage face à Wolverhampton, les Spurs signent un quatrième match sans victoire. Alderweireld n’a pas disputé la rencontre et Dendoncker, blessé, était absent de la feuille de match.

Trossard et Brighton ont ramené un point de West Ham en partageant l’enjeu 2-2. Le Diable rouge a disputé toute la rencontre.

Espagne

L’Atlético de Madrid s’est imposé à la Real Sociedad grâce à deux assists de Yannick Carrasco. Le Diable rouge s’est montré sous son meilleur jour pour aider son équipe à prendre les trois points.

Le Real Madrid a signé une victoire lors de la réception de Grenade pour terminer une année 2020 un peu compliquée. Thibaut Courtois était titulaire dans les cages alors qu’Eden Hazard, qui s’est échauffé, est resté sur le banc par précaution.

France

Jérémy Doku et Rennes ont signé une quatrième victoire de rang en arrachant les trois points lors de la réception de Metz (1-0).

L’Olympique lyonnais, avec Jason Denayer titulaire, a été sans pitié avec le Nantes de Renaud Emond, resté sur le banc (3-0).

Avec Foket et Faes, Reims a arraché une victoire importante lors de son déplacement à Bordeaux (1-3).

Italie

Romelu Lukaku n’a pas marqué mais l’Inter s’est tout de même imposé sur le terrain de Vérone. De quoi maintenir la pression sur l’AC Milan, toujours invaincu cette saison après 14 rencontres de championnat.