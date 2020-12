Ivan Leko devrait quitter l’Antwerp pour rejoindre Shanghai SIPG

Revenu en Belgique au Great Old à l’aube de cette saison, après avoir eu en main OHL (2014), le club grec du PAOK Salonique (2015-2016), Saint-Trond (2016-2017) et surtout le Club de Bruges (2017-2019) après un détour aux Emirats Arabes Unis, à Al-Ayin déjà, le technicien croate, 42 ans, s’est vu proposer un contrat très lucratif de deux ans à Shanghai SIPG.

Champion de Chine en 2018, Shanghai a peiné en Ligue des Champions d’Asie cette saison ce qui met en balance la position de son entraîneur le Portugais Vitor Manuel Pereira, cause qui plus est du départ du Brésilien Hulk début décembre, en désaccord avec son entraîneur.

Shanghai SIPG a connu 3 victoires et cinq défaites sur la scène asiatique, battu par les Japonais de Kobe en phase finale le 7 décembre dernier. L’Antwerp avait annoncé en 2016 avoir un partenariat avec Shanghai dans le but de «renforcer la formation des jeunes des deux clubs via l’échange d’expertise et de talents».