Le cycliste qui a fait tomber une fillette dans les Fagnes cité à comparaître devant le tribunal

L’incident qui est survenu le jour de Noël aux alentours de la Baraque Michel avait été filmé et largement diffusé sur les réseaux sociaux. Dimanche, à la demande de la division de Verviers du parquet de Liège, la police fédérale avait lancé un appel à témoins.

Un cycliste, né en 1959, qui a fait tomber une fillette de cinq ans alors qu’elle se promenait dans les Fagnes avec sa famille le 25 décembre, est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaire sur un mineur d’âge, a indiqué lundi Vanessa Clérin, la procureur de division ff, confirmant une information de la DH.

« Suite à cet appel à témoin, le cycliste qui est originaire de la région verviétoise s’est manifesté auprès de forces de l’ordre. Il a été entendu par la police et au terme de son audition, il a reçu une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, au mois de février », indique la procureur de division ff.

« Après le témoignage du père de famille et l’analyse de la vidéo, le parquet estime qu’il s’agit de coups et blessures. Pour ces faits, il risque une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison », conclut le procureur de division ff.