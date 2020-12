Construire en Wallonie: de nouvelles normes énergétiques à respecter dès le 1er janvier

Samedi, il s’est passé un truc incroyable.

On a fait une balade de Noël. On a retrouvé des amies au parc – celles avec qui, les années précédentes, on se faisait des apéros de Noël, des goûters de Noël, des karaokés de Noël, des soirées jeux de Noël… – et pendant deux heures, dans le froid, on s’est échangé nos petits cadeaux, assises à distance raisonnable sur les bancs verts devant le kiosque, où un type tout seul chantait The show must go on, de Queen. Très mal.

On a gardé le bonnet et les gants mais on a tombé le masque pour boire nos jus de pomme chauds, gingembre et cannelle. Pas de vin chaud cette année puisqu’à la guinguette, comme dans toutes les rues de la ville, on ne sert désormais plus d’alcool.

Ah ça oui, elle est saine, 2020 : grand air et sobriété. Mateusz, un copain, postait cette petite blague l’autre jour : « 2020, c’est la première année où j’arrive à tenir mes bonnes résolutions. Moins...