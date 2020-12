«Avancée majeure», un pas pour libérer «la vie sociale»…: les politiques se réjouissent des premières vaccinations

Il a souligné la nécessité de se faire vacciner. « Les vaccins sont une des découvertes médicales les plus importantes. C’est ce qui nous protège le plus contre un certain nombre de maladies graves », a également indiqué le ministre président.

Faire reculer le virus

La ministre wallonne de la santé, Christie Morreale, s’est également réjouie de ce pas supplémentaire contre la propagation du virus.

« On a commencé aujourd’hui à faire reculer le virus. On sait qu’il n’y a pas encore de traitement efficace contre le covid-19 ce stade et que, aujourd’hui, grâce au travail très intense de milliers de chercheurs dans le monde, il a néanmoins été possible de créer au moins un vaccin qui est autorisé et, dans les prochaines semaines, d’autres vaccins qui vont permettre de libérer la vie sociale, la vie culturelle, la vie économique », a commenté la ministre.

Protéger les plus faibles

À Bruxelles, le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron était aux côtés de Lucie Danjou, première résidente de la maison de repos de Notre-Dame de Stockel, dans la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Pierre à recevoir le vaccin.

« La campagne de vaccination ne débute véritablement que le 5 janvier mais il était important pour nous d’administrer les premiers vaccins aux résidents des maisons de repos, aux personnes âgées qui ont souvent déjà d’autres problèmes de santé et qui vivent en groupe. Ils sont sans conteste le plus grand groupe à risque. La vaccination est la dernière étape de toute une série de mesures que nous avons prises depuis mars pour les protéger », a déclaré M. Maron.