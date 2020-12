Photographie: «In Vivo», le livre qui prolonge les applaudissements

Au printemps dernier, en tout début de pandémie, les Belges sont tous les soirs à leur fenêtre pour applaudir le personnel soignant. Et tous les soirs, le photographe belge Charles Chojnacki voit sa compagne, qui travaille à l’hôpital Erasme, rentrer épuisée, lasse, silencieuse. Il décide alors d’arpenter les couloirs et les unités de l’hôpital durant plusieurs semaines, pour capturer ce moment paradoxal « entre une ville vidée de vies et un hôpital en ébullition pour en sauver d’autres ». Dans cette fourmilière palpitante, il suit le visible (soignants, médecins, secrétaires) et l’invisible (gestionnaires, livreurs, personnel d’entretien, gardiens), tous travailleurs et travailleuses de première ligne.

De cette immersion, est né un livre In Vivo, tous les visages d’Erasme, aux éditions Epicentro. Un témoignage fort, beau et sensible. « Ce n’est pas un livre sur l’épidémie, mais un livre sur la volonté qui persiste de soigner et de sauver, même au-delà des conditions normales de son travail, explique Charles Chojnacki. Sur ces 5.000 collaborateurs qui se dévouent au-delà des limites, dans un hôpital débordé par l’urgence et le surplus de patients. On peut ne pas croire en Dieu, moi je crois aux anges. » Son objectif : offrir cet ouvrage à tous les membres du personnel de l’hôpital via l’opération « Un livre acheté = deux offerts à Erasme ». Pour soutenir le projet, rendez-vous sur la plateforme Kisskissbankbank.com/fr/projects/in-vivo ou via le site www.in-vivo.be. Après le 15 janvier et parallèlement à la distribution des exemplaires préachetés, Epicentro organisera également une vente en librairies (29 €), des séances de signature par Charles Chojnacki, ainsi qu’une exposition de ses photos.

In Vivo, 200 pages de photos N/B et texte de Charles Chojnacki avec des typographies originales de Denis Meyers est publié par Epicentro ASBL, éditeur des patrimoines.