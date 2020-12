Premier League: Leicester, avec Tielemans et Praet, accroché à Crystal Palace (1-1, vidéos)

Encore plus que les autres années, la trêve sera réduite à sa plus simple expression. Le passage à 18 équipes en D1A et surtout les contraintes du coronavirus, avec le rebond de la pandémie aux quatre coins de la planète (ou presque), obligent les clubs à prendre une décision délicate sur le plan psychologique. Ceux qui espéraient se ressourcer brièvement sous des cieux plus ensoleillés ou rejoindre plus simplement leurs proches doivent mordre sur leur chique.